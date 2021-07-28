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У Зеленского высказались об отставке Тарана: возможен радикальный сценарий Президент дал возможность министру обороны исправить ошибки, но от Андрея Тарана ждут результатов

Министр обороны Андрей Таран может быть уволен со своей должности, если не продемонстрирует качественных изменений в оборонной сфере.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Во-первых, здесь надо вспомнить недавние отставки заместителей министра обороны. Эти изменения являются звеньями одной цепи, потому что к господину Тарану также есть вопросы. И если в ближайшее время мы не увидим синергии, то я не исключаю, что следующим вопросом может стать вопрос министра обороны, если не будет качественных изменений в этой сфере. В данном случае президент дает возможность исправить какие-то допущенные ошибки и показать результат своей деятельности. Если результата нет, несмотря на вотум доверия, то, конечно, такие лица должны быть уволены, чтобы более квалифицированные менеджеры обеспечили выполнение задач функций государства", - подчеркнул "слуга народа".

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На вопрос, каким бы было голосование, если бы вопрос об отставке министра обороны внесли в Раду сейчас, Вениславский ответил:

"Я бы склонялся к радикальному сценарию развития событий... насчет отставки Тарана".

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Напомним, что нынешний министр обороны Андрей Таран был назначен на должность 4 марта 2020 года.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, породившее слухи о новых увольнениях в правительстве.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что вслед за отставкой Авакова из Кабмина могут уволить глав Минюста Дениса Малюську и Минобороны Андрея Тарана.

"Нас ожидают еще несколько отставок. У меня был разговор с президентом, я всегда говорю в глаза то, что думаю. Я считаю, что, например, министр юстиции Денис Малюська – это недоразумение... Думаю, Тарана тоже в течение нескольких дней на посту министра обороны не будет. Парад по случаю независимости Украины будет принимать другой человек", - заявил журналист.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.