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Резников о переговорах "нормандской четверки": есть один рычаг воздействия на Россию МИД России пока отказывается от нового раунда переговоров

Россия продолжает отказываться от проведения переговоров по Донбассу в "нормандском формате", есть только один рычаг воздействия на Кремль.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. На вопрос, как Украина может повлиять на позицию России, Резников ответил:

"Рычаг один - это принципиальная позиция наших партнеров, в первую очередь Германии и Франции. Есть вооруженный конфликт между Россией и Украиной, поэтому мы - стороны конфликта. А Германия и Франция - посредники в "нормандском формате".

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По словам вице-премьера, на сегодняшний день предложено провести встречу между министрами МИД "нормандской четверки".

"Но пока глава МИД России Лавров отказывается участвовать в таком заседании. Видимо, он очень сильно занят избирательной гонкой в ​​Госдуму России", - заявил Резников.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подтвердил готовность к переговорам на уровне лидеров стран-участниц "нормандского формата".

"Я считаю, что эта встреча будет. Но сегодня все зависит от России. И не надо перебрасывать этот мяч. Мы все понимаем, что все зависит сегодня от них. Мы со своей стороны считаем, что продвигаемся в этом вопросе настолько быстро, насколько возможно ", - отметил президент, которого цитирует его пресс-служба.

Ранее дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что "нормандский формат" исчерпал свои возможности и со временем может "умереть своей смертью".

Нормандский формат - группа глав стран (Украина, Германия, Франция, Россия), их советников, целью деятельности которой является прекращение войны на Донбассе. Первое заседание состоялось в 2014 году в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников; последнее заседание на уровне глав государств состоялось в Париже в 2019 году.