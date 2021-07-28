17:06, Сегодня

Резников о паспортах России для Донбасса: многие получают гражданство принудительно Российские паспорта в ОРДЛО получают, чтобы выжить, отметил вице-премьер

Многие граждане Украины на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вынуждены получать российские паспорта, чтобы выжить. Судьба этих людей должна решаться отдельной дискуссией.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, комментируя законопроект об автоматической утрате гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства РФ. Резников отметил, что к постоянным задачам Министерства иностранных дел относится постановка вопроса "о требованиях к Российской Федерации об отмене указа президента РФ об упрощенной паспортизации для граждан Украины".

"Этот вопрос на постоянном треке. Но вы понимаете, что ставить вопрос сегодня о том, что подавляющее большинство людей, которые получили гражданство РФ, находясь в оккупации, не означает, что они это сделали добровольно. Многие делают это под принуждением, это их стратегия выживания. Поэтому как раз вопрос отношения ко второму гражданству, которое получено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельного разговора, дискуссии, которые мы, в частности, хотим как раз унормировать в законе о переходном периоде", - заявил вице-премьер.

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Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.