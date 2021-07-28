"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

28 июля в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

  • Давид Арахамия
  • Ирина Верещук
  • Денис Казанский
  • Зорян Шкиряк
  • Алеся Бацман
  • Евгений Шевченко
  • Надежда Савченко
  • Александр Данилюк
  • Галина Янченко
  • Юрий Камельчук
  • Виталий Журавский
  • Дмитрий Линько
  • Леонид Емец
  • Андрей Ильенко
  • Виктория Гриб

Темы:

  • - Безопасность Украины под угрозой. Почему за год перемирия на Донбассе погибли почти полсотни бойцов? И будет ли Украина с газом после запуска "Северного потока-2"?
  • - Получил российский - сдай украинский! Лишат ли гражданства украинцев, получивших российский паспорт? И что будет с жителями оккупированных Крыма и Донбасса?

Не пропустите - 28 июля в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".