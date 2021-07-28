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К волне коронавируса готовы не хуже чем Европа - Зеленский Президент отметил, что инфраструктура подготовлена хорошо, однако вакцины пока не хватает

Медицинская инфраструктура Украины готова к возможной новой волне коронавируса осенью, но количества вакцины пока недостаточно, и власть усиленно работает над этим вопросом. Об этом на брифинге рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос канала "Украина 24".

"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. В отношении больниц, койко-мест, количества скорых, в отношении зарплат врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже. В отношении больниц и кислорода, я считаю, мы готовы лучше, чем многие другие европейские страны. У нас не была выстроена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тыс. коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тыс., я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - сказал президент.

Зеленский отметил, что с проблемами, которые были в отдельных больницах, "разобрались".

"В некоторых громадах, больницах есть вопросы, это правда, когда там, например, идет распределение денег, когда не дают зарплату врачам. Разобрались. Вопросы иногда зависят от кадрового состава той или иной отрасли", - сказал президент.

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Зеленский также обратил внимание на недостаточное количество вакцин, но заверил, что работа в направлении их получения идет.

"Готовы ли мы абсолютно с вакцинами? Нет. Тут вопросы количества и инфраструктуры. Инфраструктуру вакцинации мы хорошо подготовили, 150 тыс. в сутки можем колоть. К сентябрю должны подготовить инфраструктуру до 200-250 тыс. в сутки. По количеству вакцин – мы все над этим работаем. Договорились с президентом США, 2 млн доз Moderna получили, прививки начались. С канцлером Германии говорили о программе COVAX, 1 млн 200 тыс. вакцин Pfizer должны передать. Для нас важно это получить до Дня независимости, не потому, что это праздник, а так как будет большое скопление людей. Хотя количество вакцин в Украине - это уже праздник. И остается главным – что мы должны дойти до 10 млн (вакцинированных в Украине - ред.), это изменит атмосферу распространения вируса, это очень важно, особенно перед учебным периодом", - отметил президент.

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Напомним, что в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в стране стартует 5-й этап вакцинации. Медики сделали первые инъекции препарата Moderna. По словам Виктора Ляшко, Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз из одного флакона. С 21 июля взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать. "Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в центре массовой вакцинации, или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал министр.