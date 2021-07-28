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Зеленский поздравил украинцев с Крещением и рассказал о децентрализации Президент считает, что для диалога о децентрализации не существует более символического контекста, чем период, когда крестилась Русь

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Крещением Киевской Руси. Поздравление с форума "Украина 30" транслировалось в прямом эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24".

"Хочу поздравить всех наших граждан, которые отмечают сегодня День Крещения Киевской Руси – Украины. Очень важный день для нашего государства, для нашей истории, истории Украины. Возможно, я сейчас вас удивлю, я считаю, что это очень важно для темы нашего форума. В моих словах нет иронии, я считаю, что для диалога о децентрализации не существует более содержательного, глубокого и символического контекста, чем этот исторический период", - сказал президент.

Зеленский объяснил, каким образом могут быть связаны децентрализация и крещение Руси. По словам президента, крещение - это "вектор развития государства" в сторону европейской цивилизации.

"Казалось бы, какая связь может быть между местным самоуправлением в Украине и выбором религии князем Владимиром Великим? Во-первых, им была выбрана не просто вера, а вектор развития цивилизации. Благодаря этому современная Украина - демократическое, прогрессивное, европейское государство, которое понимает, почему местное самоуправление это важно. А сильное местное самоуправление – еще важнее. Во-вторых, этот выбор способствовал подъему образования, науки, ментального развития. И именно после принятия христианства в истории нашего государства произошла первая реформа децентрализации. Уже 1000 лет назад Ярослав Мудрый понимал, что концентрация власти в руках одного человека вредит государству и народу. И полномочия великого князя начали делегировать другим институциям", - сказал президент.

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Зеленский также вспомнил о Магдебургском праве, которое было предоставлено ряду городов современной Украины, в частности, Киев его получил в 1494-1497 годах.

"Магдебургское право было признаком принадлежности к исторической Европе. У историков даже есть выражение, что граница Европы в XVII веке проходила по окрестностям последнего восточного города, имеющего Магдебургское право. И дальше на восток от Украины оно не распространялось. Все это очень важно для современной реформы децентрализации", - сказал президент.

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Зеленский отметил, что реформа децентрализации проходит успешно и является одной из самих длительных реформ в Украине.

День Крещения Киевской Руси - Украины отмечается ежегодно 28 июля и является государственной памятной датой. Был учрежден 25 июля 2008 года указом бывшего тогда президентом Виктора Ющенко. Тем не менее, точная дата и год этого события неизвестен. Большинство историков считает, что Русь приняла крещение в 988 году, но есть и другие версии.

Отметим, что основной целью децентрализации является передача полномочий и бюджетов от государственных органов органам местного самоуправления. Комплекс мероприятий по реформе децентрализации начался в 2014 году.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире канала "Украина 24" рассказал, что дает децентрализация территориальным общинам.