21:45, Вчера

Нас ждут отставки министров — Гордон назвал сроки Дмитрий Гордон уверен, что президент отправит в отставку ряд министров и губернаторов

В украинской власти ожидается много увольнений — об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Решительность, с которой Владимир Александрович меняет людей, не справляющихся со своими обязанностями, меня радует. Что касается еще отставок – уверен и знаю, что будет еще много отставок, причем в ближайшее время. Мы это увидим в августе и сентябре, еще в июле увидим отставки ряда губернаторов, в сентябре нас ждут отставки ряда министров", — сказал он.

По мнению журналиста, увольнения связаны с делом судьи Чауса.

"Были сделаны выводы из провала, который постиг наши спецслужбы по делу Чауса. Когда генеральный прокурор Молдовы на весь мир заявил, что известны люди, которые осуществили захват Чауса и перевезли его через границу. Конечно, посыпались погоны. Мы видим увольнение главы Службы внешней разведки, двух замов председателя СБУ. Это правильно", — сказал он.

Напомним, украинского экс-судью Николая Чауса похитили 3 апреля в столице Молдовы Кишиневе. Местная полиция считает, что было около десяти вооруженных похитителей. По непроверенным данным, Чауса могли вывезти в Украину.

Ранее о вероятности увольнений во власти рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура. "Думаю, однозначно в сентябре будут кадровые изменения. Фамилии обсуждаются, это близко к правде. К некоторым министрам есть претензии у депутатского корпуса. И ведутся разговоры, что надо эти министерства усилить другими министрами", — сказал он.