16:08, Сегодня

Это только начало — "слуга народа" о саммите Крымской платформы Евгения Кравчук рассказала о важных моментах Крымской платформы как площадки для переговоров

Саммит Крымской платформы — это только начало постоянного проекта. Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Прежде всего, рассматривать Крымскую платформу нужно не как событие, один саммит, а как старт постоянно действующего проекта. Если для переговоров по Донбассу есть определенные форматы, хотя можно спорить об их успешности, то с Крымом до этого времени не было формата, где бы обсуждался вопрос деоккупации Крыма на разных уровнях. Крымская платформа позволит на уровне министров иностранных дел, лидеров государств, на межпарламентском уровне вести переговоры, а также на экспертном уровне. Должны быть наработаны некие законодательные проекты, гуманитарные механизмы. Это только старт. Важно, что незаконная аннексия Крыма остается основой саммита. Это один из моментов, о которых мы должны думать. Конечно, Россия хотела бы закрыть на это глаза, чтобы не было экономических проблем из-за санкций по причине аннексии Крыма", — сказала она.

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Кравчук рассказала о работе Верховной Рады в направлении Крымской платформы.

"Если главы МИД или лидеры государств будут встречаться в рамках Крымской платформы, то в Верховной Раде делают свою работу. Вчера мы начали сбор подписей за созыв внеочередного заседания на 23 августа, и там будет принято обращение Верховной Рады к другим парламентам и межпарламентских ассамблеям. И это будет не одно внеочередное заседание, так как 24 августа ждем торжественное внеочередное заседание, и там какие-то решения тоже могут голосоваться", — сказала она.

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Впервые о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины.