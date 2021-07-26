21:48, Вчера

Вирастюк: есть партии, к которым я отношусь очень осторожно Нардеп заявил, что никогда не стал бы сотрудничать с определенными политсилами

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Василий Вирастюк в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" рассказал, что к ряду политических сил относится "очень осторожно" и не стал бы с ними сотрудничать.

На вопрос, близка ли ему идеология "Слуги народа" или каких-либо других политсил, Василий Вирастюк ответил:

"Слуга народа" – это политсила президента, и нужно понимать, что это команда президента. И это самое главное. Я не член партии. Конечно, есть политические силы, к которым я отношусь очень осторожно, которые я бы никогда не рассматривал. Не скажу, кто это сейчас, но если взять в прошлом Партию регионов, то я в ту сторону даже бы и не смотрел. Ни мыслями, ни движениями я не с ними".

Читайте также: Вирастюк о работе в Раде: за что-то катастрофическое голосовать не буду

Напомним, известный украинский стронгмен Василий Вирастюк был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на довыборах в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Голосование состоялось 28 марта. Подсчет голосов на Прикарпатье сопровождался скандалами, звучали заявления о фальсификациях и попытках срыва выборов.

22 апреля ЦИК назвала Василия Вирастюка победителем. Данное решение обжаловалось в судах его конкурентом на довыборах Александром Шевченко.

5 июня Большая палата Верховного суда признала законным избрание Вирастюка нардепом. 15 июня Василий Вирастюк принес присягу в Раде и в конечном итоге стал народным депутатом.