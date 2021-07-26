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Украине дадут летальное оружие — эксперт о встрече Зеленского с Байденом Владимир Дубовик спрогнозировал итог встречи президентов Украины и США

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом Украине дадут летальное оружие — такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Это двусторонняя встреча (Зеленского и Байдена - ред.), поэтому мы можем формировать повестку дня, влиять на содержание. Джордж Кент ((заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии — ред.) сказал, что это прежде всего будет безопасность, оборонный блок, энергетический блок, и потом блок, связанный с реформами и борьбой с коррупцией. Мы часто пытаемся их разделить, например, наши руководители говорят о блоке по безопасности, поставках оружия, а наши американские партнеры видят все эти блоки связанными между собой. Поэтому обсуждаться будет все вместе", — сказал он.

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Эксперт отметил, чтоб об оружии говорится в законодательном документе США.

"Мы с американцами должны определять, на что должны идти американские деньги, можно указать более инициативно, на что, по нашему мнению, нам больше всего нужно. Значительная часть американской военной помощи пойдет точно на летальное оружие, так как это записано в законодательном акте, которым выдаются от имени Конгресса эти деньги для нужд американской исполнительной власти, то есть Белому дома и Администрации. Там говорится, что 2/3 денег должный пойти на поставку летального оружия", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа. Приглашение было получено после телефонного разговора двух президентов, который состоялся 7 июня. Изначально в Офисе президента Украины заявляли, что встреча пройдет в июле. Позже стало известно, что американская сторона настаивает на дате 30 августа.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее рассказал, какие вопросы мог бы обсудить Зеленский с политиками в Вашингтоне. "Речь сейчас зайдет о высоте порога безопасности, которую получит Украина, получит Польша, Восточная Европа как таковая, чтобы Путин не смог использовать "Северный поток-2" в качестве энергетического оружия", — сказал он.