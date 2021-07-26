12:33, Вчера

"Время Голованова": гости программы - Олег Ляшко и Игорь Смешко Главные темы эфира - уровень жизни украинцев и провокации на Донбассе

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и бывшим главой СБУ Игорем Смешко – Василий Голованов обсудит следующие темы:

- Уровень жизни украинцев: какой отдых могут сегодня позволить себе граждане?

- Провокации России: почему на Донбассе участились обстрелы?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".