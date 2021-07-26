Многих на Западе раздражает подход Зеленского — Саакашвили о спасении моряков

О том, как президент Украины Владимир Зеленский спасал задержанных в Грузии украинских моряков, рассказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в программе "Реальная политика" на телеканале "Украина 24".

"То, что Зеленский делает во внешней политике, – это очень необычно. Так обычно не делают. Из Грузии отпустили военных моряков, которых держали в заключении абсолютно незаконно. Почему-то им показалось, что на этом корабле должен был я плыть, хотя я в это время чуть ли не в вашем эфире сидел. Они были захвачены, и президент Зеленский отменил двухсторонний саммит с грузинским руководством.

Ладно, двусторонний визит. Но на другой день был визит ЕС. Туда приехал представитель Еврокомиссии, привезли Майю Санду (президент Молдовы — ред.). И грузины подумали, что Зеленский не посмеет отменить, все-таки ЕС. А Зеленский сказал: я не выеду в аэропорт, пока моряков не отпустят. Это было 7:00. Им пришлось в 7:15 принимать акт о помиловании. И только после этого Зеленский самолетом улетел. Если бы этого не было, он бы не полетел. И никакой ЕС не указ. Эти украинские моряки были важнее картинки с ЕС", — рассказал он.