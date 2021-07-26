Многих на Западе раздражает подход Зеленского — Саакашвили о спасении моряков
Михаил Саакашвили рассказал, как Грузия отпустила украинских моряков, которых приговорили к тюрьме
О том, как президент Украины Владимир Зеленский спасал задержанных в Грузии украинских моряков, рассказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в программе "Реальная политика" на телеканале "Украина 24".
"То, что Зеленский делает во внешней политике, – это очень необычно. Так обычно не делают. Из Грузии отпустили военных моряков, которых держали в заключении абсолютно незаконно. Почему-то им показалось, что на этом корабле должен был я плыть, хотя я в это время чуть ли не в вашем эфире сидел. Они были захвачены, и президент Зеленский отменил двухсторонний саммит с грузинским руководством.
Ладно, двусторонний визит. Но на другой день был визит ЕС. Туда приехал представитель Еврокомиссии, привезли Майю Санду (президент Молдовы — ред.). И грузины подумали, что Зеленский не посмеет отменить, все-таки ЕС. А Зеленский сказал: я не выеду в аэропорт, пока моряков не отпустят. Это было 7:00. Им пришлось в 7:15 принимать акт о помиловании. И только после этого Зеленский самолетом улетел. Если бы этого не было, он бы не полетел. И никакой ЕС не указ. Эти украинские моряки были важнее картинки с ЕС", — рассказал он.
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Саакашвили подчеркнул, что Запад раздражает такое поведение украинского президента.
"Конечно, многих на Западе такой подход раздражает, потому что надо надувать щеки, ну да, мы должны решить конструктивно, какое-то заявление надо… А Зеленский сказал: нет, деньги вперед, а потом стулья. Точно так же он говорит в то же время про немцев, когда он рядом с Меркель стоял. Она говорит: мы вам даем гарантии. Он говорит: видали мы ваши гарантии по Будапештскому меморандуму. Это смело. Раздражает их это? Однозначно, раздражает. Надо так говорить? Без вопросов, что надо", — сказал он.
Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Грузию с целью дать старт деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
Украинские моряки, из-за приговора которым чуть не сорвалась поездка Зеленского, были задержаны в ноябре 2020 года. Грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. 14 июля 2021 года Батумский городской суд в Грузии осудил украинцев к 4-м годам лишения свободы. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что моряки были освобождены.