22:59, 25 июля

Саакашвили рассказал о планах Путина по вторжению в Украину: есть два сценария Михаил Саакашвили провел параллели с войной РФ против Грузии 2008 года

Президент России Владимир Путин может высадить десант на юге Украины либо захватить украинский остров Змеиный и разместить там ракеты.

Такое мнение высказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили, комментируя возможные сценарии агрессии Кремля.

"То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году (в Грузии – ред.). Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства", - заявил он.

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По словам Саакашвили, "просто так большие деньги никто не выкидывает".

"Второе – идет идеологическая подготовка. То есть Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. Письмо Путина, где он говорил про Киев (речь, вероятно, о статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" – ред.)… Идея, что не Новороссия, не Донбасс, а что основной целью является Киев – Путин четко написал в этом письме. В этом письме в первый раз появилось указание острова Змеиный. Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове – потому что это один из планов вторжения. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт", - сказал глава исполкома Совета реформ.

Второй сценарий, по его мнению, "более реалистический".

"В сентябре после завершения учений НАТО высадка войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев. И, исходя из успеха операции, дальнейшее наступление на Украину, особенно на южный фланг Украины", - считает Саакашвили.

Ранее глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какой город станет первой целью президента РФ Владимира Путина в случае наступления на Украину.

"Мариуполь – это первая цель Путина. Для меня встреча Байдена с Путиным – это последний реалистический шанс избежать в ближайшие месяцы крупномасштабного нападения России, в том числе на Мариуполь, Херсон, Одессу", - подчеркнул он.

Также Саакашвили рассказал, как во время аннексии Крыма США убеждали Украину не оказывать вооруженное сопротивление России.