23:03, 24 июля

Определять, кто является олигархом, должна специальная комиссия – Разумков "Если мы запускаем этот механизм, он должен работать сегодня, завтра, когда мы во власти и когда нас нет", - заявил спикер Рады

Законопроект №5599, который сейчас на рассмотрении парламента, требует некоторых поправок, в частности, определять, кто является олигархом, должна специальная комиссия.

Об этом в эфире программы «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина 24» заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим с вами о той составляющей, которая является одной из ключевых - это декларирование встреч, создание публичной платформы... Если вы представитель крупного бизнеса, мы с вами встретились, выпили кофе и обсудили какие-то направления и там нет коррупционной составляющей - это не является проблемой, потом внести в соответствующий реестр, сказать, что такая встреча состоялась. С другой стороны, если мы говорим с вами о подходах и о том, что, по моему мнению, надо было бы изменить - это орган, который включает в перечень олигархов. Потому что в том проекте, что предложен - это СНБО", - заявил Разумков.

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По его мнению, как члена СНБО, здесь есть конфликт интересов, поскольку представители бизнеса контактируют с представителями власти, и решение относительно попадания в перечень так называемых олигархов должны принимать не те же самые представители власти, с которыми может контактировать бизнес.

"Поэтому, на мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может (и соответствующие правки я тоже подавал) действовать при НАПК, она формируется на конкурсной основе, является независимой, является общественной, возможно, не потребует дополнительных средств, организационный процесс будет обеспечиваться НАПК, и это снимет любые вопросы - а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов. А что касается декларирования таких встреч, еще раз повторяю, считаю, что это нормально, правильно, и эту инициативу я поддерживаю. Но и здесь все должно быть прозрачно, чтобы никто не мог упрекнуть представителям власти, что они что-то прописали под себя", - отметил нардеп.

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"Если мы запускаем этот механизм, он должен работать сегодня, завтра, когда мы во власти и когда нас нет. Даже если мы говорим об этом законопроекте, то его действие распространяется на 10 лет. И сегодня президентом является Зеленский, но через некоторое время будет другой президент. И всегда должны быть соответствующие предохранители, которые не позволят использовать этот мощный механизм против интересов нашего государства. Я считаю, что и перечень лиц, которые должны декларировать такие встречи, также нужно расширить... со стороны государства расширить, не со стороны бизнеса. Потому что очень часто это происходит через посредников, которых также трудно было бы включить в перечень лиц, которые должны декларировать такие встречи", - добавил председатель Верховной Рады.

1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект президента Владимира Зеленского №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

"Большая деолигархизация" — новый проект телеканала "Украина 24", посвященный главной реформе президента Владимира Зеленского. Автор и ведущий проекта - Дмитрий Белянский. Премьера проекта состоялась на канале "Украина 24" в субботу, 3 июля, в 22:00. На телеканале "Украина" зрители смогут увидеть выпуски проекта каждый понедельник в 00:10.