22:01, 24 июля

Мы делаем достаточно — "слуга народа" о вступлении Украины в НАТО Ирина Верещук рассказала, от чего зависит решение о принятии Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об углублении сотрудничества с НАТО. Чего Украине не хватает, чтобы получить ПДЧ, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"На операционном уровне, то есть тактическом, мы делаем достаточно, потому что у нас порой уже больше сделанного, чем у тех стран, которые уже являются членами НАТО. Но это политическое решение. И мы прекрасно понимаем, что политическое решение зависит от всех стран, которые будут голосовать за вступление Украины в НАТО", — сказала она.

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По словам Верещук, остальное — это вопрос к дипломатам и самому НАТО.

"Поэтому здесь вопрос к нашим дипломатам, политикам, которые работают на то, чтобы те, кто принимают решения в НАТО, согласились, что Украина является очень необходимой именно им, ради их безопасности, не только потому, что мы туда хотим и страдаем от агрессии России", — сказала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №307/2021, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", принятое на заседании СНБО в июне.

В Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

Ранее нардеп из "Слуги народа" Федор Вениславский не исключил возможности размещения в Украине военных баз НАТО.