19:03, 24 июля

Саакашвили рассказал, как Сталин повлиял на его семью Экс-президент Грузии рассказал, как раскулачивали его семью

Иосиф Сталин значительно повлиял на жизнь семьи экс-президента Грузии — об этом рассказал в программе "Перші" на телеканале "Украина 24" сам глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили.

"Сталин сыграл определенную роль в жизни моей семьи. Потому что когда он был в ссылках, скрывался от царской жандармерии… Отец моей прабабушки был самым богатым человеком в Грузии, у них был огромный дом над городом горняков. Сталин агитировал среди этих горняков. И они его принимали, скрывали у себя дома. Однажды их дом окружила жандармерия. И моя прабабушка, которой тогда было 6-7 лет, взяла его за руку и вывела через задние тропы в город, откуда он скрылся. Она рассказывала, что у него были мокрые руки, он дрожал от страха", — сказал он.

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Саакашвили рассказал, какую "компенсацию" дала его предку советская власть.

"Потом, когда власть поменялась и Сталин стал практически императором всея Руси, отца арестовали первый раз, чтобы богача раскулачить. Они написали письмо Сталину, и его выпустили. Второй раз, когда арестовали, то выпустили только после того, как он все свои миллионы на швейцарских счетах переоформил советской власти. Они ему дали компенсацию – 2 кг советских конфет "Красный октябрь", — сказал он.

Ранее Саакашвили рассказывал, как во время аннексии Крыма Запад убеждал Украину не оказывать вооруженное сопротивление России.

"Нажим был сумасшедший во время Крыма. Звонил Джон Керри (глава Госдепа США 2013-2017 – ред.) и говорил: "Не повторяйте такой же глупости, как и Саакашвили, не стреляйте", — рассказал он.