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Это шоу бандитов: что украинские политики и эксперты говорят об иске России в ЕСПЧ Эксперты считают, что у России нет шансов выиграть в суде

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на Украину, обвинив ее в ряде нарушений — водной блокаде Крыма, гибели мирных жителей во время Майдана и даже в катастрофе малайзийского самолета рейса MH-17. Всего в иске около десятка пунктов. Этот иск вызвал бурную реакцию у украинских политиков и экспертов.

Депутат Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что Россия признает международные суды, только когда ей это выгодно, причем по ее же конституции выполнение решений ЕСПЧ необязательно.

"То есть, когда Москве выгодно, ЕСПЧ хороший и справедливый суд, а когда нет – нечестный и плохой", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Министр юстиции Денис Малюська назвал две причины, почему Россия могла обратиться в ЕСПЧ с иском против Украины.

"Россия проигрывает в судах на международной арене от нас тотально. То есть уже есть куча арбитражей, промежуточных решений ЕСПЧ, скоро будут финальные решения, есть куча заявлений, и там игра идет в одни ворота. Голы забиваются исключительно им, и счет "сухой", — отметил он.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Россия воспринимает поведение Запада как слабость.

"С юридической точки зрения настоящий иск России в ЕСПЧ выглядит смешным, а с геополитической точки зрения — достаточно интересным. Для меня это элемент того, что Россия начинает восстанавливать свои имперские аппетиты", — сказала она.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал иск России против Украины безграничной наглостью.

"Я думаю, наша реакция должна быть такой: мы должны воспринимать это как шоу и доводить до сведения мира, что никто в таких шоу не должен принимать участие. Это шоу бандитов, которые пытаются оправдать свои преступления на украинской земле", — сказал он.

Депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что Украина не должна игнорировать подачу Россией иска в ЕСПЧ.

"Россия вытянула, по ее мнению, определенный козырь, когда она обращает на себя внимание международного сообщества следующим образом. Пренебрегать таким иском не стоит. Мы должны сейчас использовать это, чтобы предоставить максимальную нашу доказательную базу, обратить внимание на все то, что было сделано, приобщиться, чтобы утвердить свою позицию", — сказала она.

Юрист-международник Олег Горбачев отметил, что иск России против Украины не имеет никакой перспективы.

"Суд будет учитывать, что Россия не выполняет решения ЕСПЧ, и более того, уже есть решение этого суда о том, что РФ осуществляет контроль над территорией Крыма, начиная с февраля 2014 года. То есть уже есть конкретное решение этого же суда о вине России в отношении оккупации АР Крым", — сказал эксперт.

Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ для того, чтобы затянуть время, необходимое для вынесения решений по искам Украины в этом суде, заявил юрист-международник Борис Бабин.

"Чисто юридически, даже если согласиться с тем, что все тезисы надуманные и никчемные, у них есть четкая задача - выиграть время. Не забывайте, что там есть несколько обоснованных заявлений Украины против России, в этом году было принято предварительное решение по Крыму, к концу года должны принять предварительное решение в отношении востока Украины, это для России очень опасно. Поэтому они подают встречный иск и как минимум будут просить, чтобы все это рассматривалось совместно, а это означает отсрочку решения по нашим заявлениям", — сказал эксперт.

Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственный иск. По мнению РФ, Украина виновна в ряде нарушений, в частности, гибели мирного населения, подавлении свободы слова, водной блокаде Крыма, а также в катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17, в 2014 году.

В Офисе президента Владимира Зеленского считают жалобу России абсурдом и элементом пропаганды — об этом сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".