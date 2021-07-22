Компенсация Украины из-за запуска "Северного потока-2": вице-премьер назвала три пункта

Какую компенсацию Запад должен дать Украине из-за запуска "Северного потока-2", рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта. Гарантии, которые касаются территориальной целостности и суверенитета Украины — именно гарантии, а не договоренности. А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС", — сказала она.

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Стефанишина отметила, что запрос на формирование компенсации был отправлен несколько месяцев назад.

"Я запрос о начале такой работы направила более 7 месяцев назад в Европейскую комиссию. К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — сказала она.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

Президент США Джо Байден на днях заявил, что на данном этапе строительства проект "Северный поток-2" невозможно остановить. "Северный поток" завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна. Но у меня, как вы знаете, были очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель. И она работает с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить вред Украине или другим странам, они ответят", — сказал он.