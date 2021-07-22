12:56, 22 июля

Когда Москве выгодно, ЕСПЧ хороший и справедливый суд - Гончаренко Россия подала в ЕСПЧ иск на Украину за ряд "нарушений" - в частности, за "водную блокаду Крыма"

Россия подала против Украины иск в Европейский суд по правам человека. На это иронично отреагировал депутат Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину. При этом, согласно принятым поправкам в Конституцию, Россия может не выполнять решения ЕСПЧ, а ее национальное право стоит выше международного", - написал Гончаренко.

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Нардеп иронично высказался об отношении России к ЕСПЧ.

"То есть, когда Москве выгодно, ЕСПЧ хороший и справедливый суд, а когда нет – нечестный и плохой", - написал Гончаренко.

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Отметим, что Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственный иск. По мнению РФ, Украина ответственна "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми". Также Украину обвиняют в "дискриминации русскоговорящих", "подавлении инакомыслящих", "блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова", "нападении на диппредставительства РФ", "лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти".

В то же время в связи с поправками к Конституции РФ, Россия по сути не собирается признавать решения международных судов, "если они противоречат Конституции" и не намерена выполнять их решения.