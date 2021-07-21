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В сентябре будут увольнения: "слуга народа" рассказал о замене трех министров "Некоторые министры хотят написать заявление и уйти с должности самостоятельно", - отметил Качура

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что осенью в правительстве состоится не менее четырех кадровых решений, при этом он отказался назвать фамилии и ведомства.

В эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» это прокомментировал народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Насколько мне известно, пока ни от парламента, ни от главнокомандующего не поступало Ирине Верещук предложения возглавить Министерство обороны. Она в принципе была бы хорошим министром обороны. Думаю, однозначно в сентябре будут кадровые изменения. Фамилии обсуждаются, это близко к правде. К этим министрам есть претензии у депутатского корпуса. И ведутся разговоры, что надо эти министерства усилить другими министрами - это Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство культуры. По поводу силового блока, по поводу генерального прокурора в кулуарах звучало - тоже такое возможно», - отметил нардеп.

«Некоторые министры, я не хочу фамилии называть, считают, что их карьера, возможно, дошла до какого-то пика, и они хотят написать заявление и уйти с должностей самостоятельно. Такие разговоры ведутся в кулуарах», - добавил Качура.

Напомним, 13 июля глава МВД Арсен Аваков объявил, что уходит в отставку. На этой должности он находился с 2014 года, успев поработать в четырех разных правительствах – Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

16 июля Верховная Рада 271 голосом поддержала назначение министром внутренних дел народного депутата из "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что Арсена Авакова попросил уйти в отставку лично президент Владимир Зеленский.

В эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев, оценивая пост в Instagram Авакова, где экс-министр намекнул на возможность возвращения, отметил, что Аваков может вернуться в большую политику, причем в любом качестве он будет сохранять большое влияние.