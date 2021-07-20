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Это панацея — аналитик о Батумской декларации Украины, Грузии и Молдовы Гела Васадзе рассказал, чем поможет трем странам создание Ассоциированного трио

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали декларацию о стремлении в ЕС в Батуми. Директор региональных программ Центра стратегического анализа из Грузии Гела Васадзе рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", поможет ли создание "Ассоциированного трио" достичь цели.

"Синхронизация наших действий — это, конечно, панацея с той точки зрения, что вместе нам будет легче, чем по отдельности. С другой стороны, мы и сами должны развивать демократические институты, добиваться совершенства избирательной системы. Не для того, чтобы нас куда-то приняли, а потом что это рамки современного цивилизованного общества, и по-другому в нынешнем мире жить и развиваться нельзя", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что необходимо сделать трем странам.

"Самое главное, мы должны идти дальше, чем предлагает этот формат. Я считаю, что и Украине, и Грузии и Молдове нужно синхронизировать внешнеполитическую и оборонную деятельность. Речь идет о синхронизации действий МИД, Министерства обороны. С Молдовой сложнее, у нее внеблоковый статус, но я думаю, что этот вопрос тоже вскоре решится", — сказал он.

Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский ездил с рабочим визитом в Грузию с целью дать старт деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

Как сообщается на сайте президента Украины, лидеры трех стран подписали Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и провели совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.