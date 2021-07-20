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Украина, Грузия и Молдова объединили усилия: как это поможет их евроинтеграции Юлия Осмоловская рассказала, в каких вопросах будет полезен формат Ассоциированного трио

"Ассоциированное трио" Украины, Молдовы и Грузии поможет трем странам быть лучше услышанными в ЕС — об этом заявила в программе "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Это объединение даст нам дополнительную синергию в тех вопросах, где у нас совпадают позиции, и возможность говорить одним голосом, чтобы Европейский Союз лучше нас слышал. Когда была начата инициатива Восточного партнерства, главный принцип, который был туда заложен, — это принцип дифференциации. То есть каждая страна определяла свой прогресс в европейской интеграции в соответствии со своим внутренним прогрессом в реформах. С одной стороны, это было для нас хорошо, потому что каждая страна могла двигаться свободно по своему коридору. С другой стороны, в тех вопросах, где хотелось бы иметь более громкий голос и позицию трех стран, этого не хватало. С этой точки зрения, я считаю, Ассоциированное трио может стать дополнительным инструментом для нашего двухстороннего сотрудничества с Европейским Союзом в контексте евроинтеграции", — сказала она.

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Осмоловская рассказал, в каких вопросах будет полезна единая позиция трех стран.

"В вопросах общей внешней политики безопасности, региональной безопасности, где важна политическая позиция стран — определенная синхронизация наших позиций будет ощутимой. Можно сравнить ситуацию с процессом интеграции стран Балтии в Европейский Союз и НАТО. С одной стороны, каждая страна индивидуальна, с другой - все процессы присоединения этих стран были синхронизированы между собой", — сказала она.

Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский ездил с рабочим визитом в Грузию с целью дать старт деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Как сообщается на сайте президента Украины, лидеры трех стран подписали Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и провели совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили подготовку саммита "Украина – Европейский Союз", который запланирован на октябрь текущего года.