17:18, Сегодня

Этот человек получит приговор - генерал о вызове Шойгу на допрос в Украину Следователи будут ожидать российского министра в Мариуполе

Служба безопасности Украины сделала очередной шаг для заочного осуждения министра обороны России Сергея Шойгу за войну на Донбассе.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун, комментируя вызов Шойгу на допрос в Украину.

"Все идет в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Для того, чтобы мы могли человека осудить, надо пройти все этапы, в частности вручить ему подозрение. Понятно, что они не приедут и проигнорируют это. Следователи в дальнейшем должны действовать в соответствии с нашим законодательством, то есть все подводить к тому, чтобы можно было передать материалы в суд и осуществить заочное осуждение. И таким образом этот человек получит приговор, который, я надеюсь, будут признавать не только в Украине, но и нашими партнерами также", - пояснил экс-заместитель главы СБУ.

Читайте также: Шойгу не уйдет с поста министра обороны РФ — Фейгин назвал причину

На вопрос, почему Шойгу вызвали на допрос только сейчас, а не в начале военного конфликта, Ягун ответил:

"Имеем то, что имеем. Хорошо, что этот процесс вообще не был забыт, он продолжается. У нас не так много сил, чтобы разгрести очень много материалов. У нас есть тысячи людей, которые изменили присяге и которых тоже надо провести через судебные решения, чтобы они получили приговор. Это все надо делать индивидуально, а не скопом. Поэтому работы очень много, следователей на всех не хватает".

По его словам, "получилось не так скоро, как хотелось, но хорошо, что дошло до логического завершения".

Напомним, СБУ вызвала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу. Во вторник, 20 июля, украинские следователи ждут его в Мариуполе для вручения подозрения за создание не предусмотренных законом военизированных формирований, что привело к гибели людей. Также СБУ подготовила повестку для российского миллиардера Константина Малафеева, которого подозревают в финансировании "русского мира" на Донбассе.

Уголовное дело в отношении Шойгу завели в Украине в 2014 году. Глава Минобороны РФ стал подозреваемым в "организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях".

Военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканале "Украина 24" прокомментировал повестку для Шойгу.

"Я так понимаю, повестка направлена в адрес юридического лица – Министерства обороны России. Но мы видим, что все это опубликовано через СМИ. В Украине принято посылать повестки даже по "Вайберу", ты сообщение открыл, а они уже видят, что ты ознакомился. Сейчас мы посмотрим, какая будет реакция и на что она будет направлена", - сказал он.