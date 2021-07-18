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Это политическое действие — военный эксперт о повестке Шойгу от СБУ Олег Стариков высказался о вызове в СБУ министра обороны России

СБУ вызвала российского министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь для проведения следственных действий и вручения подозрения. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

"Это больше связано с тем, что Украина расследует преступления, которые были совершены на востоке нашей страны, и предъявляет обвинения соответствующим фигурантам. Что интересно – вызвал следователь-младший лейтенант, не капитан, майор. Украина показывает, что младший лейтенант – такой же следователь и готов расследовать любые преступления. Это политическая составляющая. К сожалению, в повестке есть грамматическая ошибка – "проживаючий", это русизм. Начальник, который это читал, плохо владеет украинским языком", — сказал он.

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По словам эксперта, на ошибку обязательно обратят внимание.

"Я так понимаю, повестка направлена в адрес юридического лица – Министерства обороны России. Но мы видим, что все это опубликовано через СМИ. В Украине принято посылать повестки даже по "Вайберу", ты сообщение открыл, а они уже видят, что ты ознакомился. Сейчас мы посмотрим, какая будет реакция и на что она будет направлена. На ошибку они обратят внимание, это очень серьезно. Если готовятся такого рода политические действия, они должны продумываться со всех сторон", — сказал он.

Добавим, в повестке говорится, что проживающему в Москве Шойгу Сергею Кужугетовичу необходимо явиться к следователю в Мариуполь 20 июля для вручения письменного подозрения в создании незаконного военизированного или вооруженного формирования, а также проведения следственных действий.

Уголовное дело в отношении Шойгу завели в Украине в 2014 году. Глава Минобороны РФ стал подозреваемым в "организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях"