19:28, Вчера

Байден идет на попятную в вопросе Украины – политик из США В Республиканской партии пообещали помощь Украине в получении ПДЧ

Президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель практически согласился с тем, что Украине не следует предоставлять План действий по членству в НАТО.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" руководитель окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус.

"Американцы, которые кровно заинтересованы в безопасности и процветании Украины, обеспокоены прежде всего тем, что, к сожалению, Европа сдает Украину, особенно это было ясно после встречи президента Зеленского с уходящей с политической арены Меркель. Это первое, а второе – наш президент Байден, представляющий Демократическую партию, к сожалению, идет на попятную. Встретившись с Меркель, он почти согласился с тем, что Украина не будет иметь ПДЧ", - заявил он.

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По словам Пинкуса, членов Республиканской партии "это страшно беспокоит".

"Поэтому мы будем сейчас нажимать на все педали, прежде всего на представителей наших округов в Конгрессе и Сенате, чтобы они выполнили свои обещания дать возможность Украине не только получить сполна 155 млн долларов, предназначенных для обеспечения безопасности, но и принятие Украиной статуса ПДЧ. Это наша главная цель", - отметил политик.

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Напомним, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в Вашингтоне обменялись мнениями по поводу проекта газопровода "Северный поток-2". По словам Байдена, они согласились с Меркель в том, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель отметила, что у ФРГ и США есть разные мнения по поводу "Северного потока-2".

"Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям", - сказал Байден, которого цитирует "Интерфакс".

Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе считает, что у Украины есть маленький шанс, что российский газопровод не достроят. "В Вашингтоне мнения о "Северном потоке" расходятся, нет консолидированной позиции законодателей и Белого дома. Законодатели очень негативно относятся к достройке "Северного потока", - сказала Гонгадзе.