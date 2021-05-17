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Прозвучат громкие тезисы: политолог назвал главные темы пресс-конференции Зеленского Владимир Фесенко рассказал, стоит ли ожидать сюрпризов от президента

Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая. Чего от нее ожидать, рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"Где-то он начинает удивлять, та же самая история с санкциями, санкции это ключевое слово с февраля, все последние месяцы. Я не исключаю, что новые сюрпризы могут появляться и далее. В отношении информационных форматов – в начале каденции, первые полгода президентства, ставка делалась на креатив. Тот самый марафон на фудкорте – это действительно было непривычно, удивило всех, даже заграничных журналистов. А сейчас в информационном плане более традиционный стиль, на мой взгляд, тут будет главным фактором даже не форма пресс-конференции, а вопросы, тезисы", — сказал он.

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Политолог назвал главные темы общения Зеленского с журналистами.

"Думаю, интересные тезисы они точно приберегут для пресс-конференции, громкие месседжи прозвучат от президента. Могу предсказать, какие будут популярные вопросы. Что будет дальше с Медведчуком, как будет дальше развиваться дело Медведчука? Какова ситуация с правительством, будут ли другие кадровые изменения? И, безусловно, будут спрашивать, особенно зарубежные журналисты – это переговорный процесс по Донбассу и возможность встречи с Путиным", — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, есть ли риск вторжения России в Украину в ближайшее время.