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"Ризик війни між США і Китаєм зростає": політолог розкрив подробиці Для Заходу проблеми України сьогодні відходять на задній план, зазначив Дмитро Співак

У світі сильно зросла напруженість у відносинах між США і Китаєм, є ризик повноцінної війни.

Про це в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Д митро Співак.

"Є проблеми зараз у загальносвітовому порядку денному. Є проблеми між Вашингтоном і Берліном, Вашингтоном і Парижем, з урахуванням того, що сьогодні Вашингтон визначив ворога №1 - це Китай. Тому воювати з Росією не будуть, домовлятися будуть з різних моментів. Ризик повноцінної війни між США і Китаєм зростає. Багато американських видань пишуть, що наростає по всіх фронтах напруженість між США і Китаєм", - сказав політолог.

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При цьому Співак зазначив, що для США на тлі "геополітичної сутички двох монстрів", проблеми України відходять на задній план.

"Але як би все це не наростало, Байден все-таки не готовий йти на глобальне протистояння з Китаєм. Я думаю, позиція демократів (у США - ред.) - це зосередитися на внутрішньоамериканських проблемах. Ну і якось треба миритися з Францією . Тому що союз США-Австралія-Великобританія, який виник... його мета - протиставлення Китаю. Але там постраждали французи, які втратили контракти на підводні човни, відбулася телефонна розмова Байдена і Макрона. Подивимося, потеплішає або не потеплішає. Але в світі все йде таким чином, що наші "дайте нам" і "візьміть нас" - вже якось нецікаво і смішно, не до нас", - сказав експерт.

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Раніше журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що створення оборонного союзу Австралії, Великої Британії та США AUKUS може призвести до третьої світової війни, оскільки Китай розцінив дії Заходу як пряму загрозу для себе.

"Багато американських військових та політиків відкрито говорять, що Південнокитайське море в найближчі 5-6 років стане місцем зіткнення нового альянсу з Китаєм, простіше кажучи, саме там, можливо, почнеться нова світова війна. Із заявами на підтримку союзу вже виступили Японія і Тайвань, Індія буде задоволена посиленням співпраці. З іншого боку, Росія, Пакистан та інші відсталі диктатури в цьому питанні, напевно, виступлять на боці Китаю. У світі вибудовуються дві нові коаліції, які, напевно, зчепляться одна з одною", - вважає журналіст.