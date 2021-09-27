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Меркель може залишитися канцлеркою до Нового року — подробиці про вибори в Німеччині Корреспондент розповів, що відбувається в Німеччині після виборів в парламент

Кореспондент телеканалу "Україна 24" в Берліні розповів, скільки часу піде на створення коаліції після виборів і коли депутати зберуться на перше засідання в Бундестазі.

"Всю ніч Німеччина рахувала голоси, це було зроблено дуже швидко, і вже до ранку Федеральна виборча комісія заявила, що опрацювала всі бюлетені, і за попередніми результатами Соціал-демократична партія Німеччини посіла перше місце, друге у Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу, а Партія зелених посіла третє місце. Саме "зелені" підтримували Україну, просили посилити санкції проти Росії та виступали за те, щоб не запускати "Північний потік-2", — розповів кореспондент.

За його словами, в цілому в парламент проходять шість партій, шанси стати наступним канцлером Німеччини є й в Олафа Шольца, й у Арміна Лашета. Коли з'явилися перші результати екзит-полів, лідер соціал-демократів сказав, що задоволений результатом, а ось його суперник Лашет, навпаки, каже, що не дуже задоволений розподілом голосів.

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Тепер партії повинні створити правлячу коаліцію, а вона вибере нового канцлера. Хто з ким об'єднається — поки невідомо, є безліч різних прогнозів. тим часом самі німці кажуть, що трохи втомилися від Ангели Меркель і хочуть бачити нові обличчя в політиці.

"Результат незрозумілий для мене, і я хочу дізнатися, хто ж піде на переговори, хто створить коаліцію. Я поки не можу сказати, кого хотів би бачити (канцлером - ред.). Але вважаю — краще щоб соціал-демократи об'єдналися з" зеленими", — сказав один з виборців. "Пан Шольц і пан Лашет можуть радіти, але я не знаю відповіді, хто краще. Я просто сподіваюся, що політики швидко знайдуть рішення, і ми отримаємо новий уряд до Різдва", — розповіла мешканка Берліна.

Залишається чекати, які партії створять коаліцію і хто займе крісло канцлера — на це може піти кілька тижнів. Попередньо в Бундестазі домовилися зібратися на засідання 26 жовтня, але чи встигнуть до цієї дати створити коаліцію - невідомо. Якщо немає, то Ангела Меркель може залишитися на посаді канцлера до Різдва, а то і до Нового року.

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Нагадаємо чергові парламентські вибори пройшли 26 вересня 2021 року з 08:00 до 18:00 години за місцевим часом. Їх результати опублікували в ніч на 27 вересня. Як відомо, після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, які варіанти коаліції можуть скластися у Бундестазі після виборів. Він зазначив, що Меркель може залишитися канцлером на деякий час, поки будь-яка коаліція не буде сформована.