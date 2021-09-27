10:52, Сьогодні

Кандидат у канцлери Німеччини обіцяв закрити "Північний потік-2" при порушеннях — Вітренко Глава НАК "Нафтогаз України" розповів про обіцянку Арміна Лашета

Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пообіцяв зупинити "Північний потік-2" у разі порушення умов Росією, заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Я чув від Лашета, що вони гарантують, якщо припиниться транзит через Україну, якщо "Газпром" не виконуватиме свої зобов'язання, вони моментально закриють "Північний потік-2". Це він буквально нещодавно сказав. Я не зовсім розумію, як це буде і технічно, і юридично виглядати. Найімовірніше, я б це відніс до передвиборчої риторики й не сильно б на це сподівався", — сказав він.

Читайте також: Треба продовжувати зусилля щодо зупинки "Північного потоку-2" — Фейгін

Вітренко розповів, на що розраховує Україна в питанні "Північного потоку-2".

"Українська стратегія полягає не в тому, щоб просити якісь гарантії та потім на них сподіватися, оскільки у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і ми не дуже віримо в гарантії такого штибу. Ми хочемо покладатися на силу права. Ми розуміємо, що "Газпром" і Путін в Європі фактично використовують право сили. Наша сила якраз у правовій обґрунтованості нашої позиції. У нас є успішний досвід, коли ми перемагали Росію саме за допомогою сили права, це той же Стокгольмський арбітраж. Стратегія в тому, щоб ми силу права використовували", — сказав він.

Нагадаємо, російський "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. "На ранковій оперативній нараді у ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", — повідомлялося в заяві "Газпрому".

Політолог Вадим Карасьов заявив, що Україна може вплинути на сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". "Якщо буде затягуватися процес сертифікації, то ми будемо прокачувати певну кількість газу в Європу, тоді працюватиме наша ГТС у повному масштабі. Тобто такий варіант є", — розповів він.