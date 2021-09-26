23:31, Вчора

Меркель зрозуміла, що Путін їй бреше — Клімкін Павло Клімкін розповів, як Ангела Меркель ставиться до "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не працюватиме на Росію, заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Меркель не є фанатом "Північного потоку-2". У неї багато планів, є багато спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. І плюс для неї це дуже емоційна історія, вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні, і зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим. Крім того, відомо, що Меркель для себе не концентрує увагу на грошах, вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація — те, що у неї є", — сказав він.

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Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбулися 26 вересня. Після виборів канцлер країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше Клімкін припустив, які варіанти коаліції можуть скластися в Німеччині після виборів — ексміністр назвав три варіанти. Крім того, він розповів: "У Німеччині теж бардак, у Берліні на деяких дільницях бюлетенів не вистачило, не встигли підвезти, чогось не порахували".