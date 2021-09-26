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Все залежить від коаліції — аналітик про відносини Росії та Німеччини Ольга Курносова розповіла, що може вплинути на відносини двох країн

Відносини Росії та Німеччини залежатимуть від коаліції після виборів у парламент. Про це розповіла в спеціальному ефірі на телеканалі "Україна 24" російська політична аналітикиня, головна редакторка видання After Emipre Ольга Курносова.

"Багато в чому все залежатиме від того, яка буде коаліція. Вибори відбулися, зрозуміло, що жодна з партій не набирає 50%, відповідно, канцлера висуватиме партійна коаліція. Що це буде за коаліція, яка з партій висуватиме канцлера — від цього багато що залежить. Якщо це будуть ті, хто стоять в опозиції фрау Меркель, то цілком можливо, що і відносини між Росією та Німеччиною зміняться", — сказала вона.

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За словами Курносової, для Росії ситуація дуже хитка.

"Для Росії вибори в Німеччині досить гостра історія, саме тому цього разу з обережністю російські пропагандисти підходили до цього питання. Занадто тендітна ситуація, і таким кавалерійським наскоком, як це було під час виборів у США, ситуацію не вирішити. Максимум, що можна зробити, це залучити старого друга російських каналів Олександра Рара", — сказала вона.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбулися 26 вересня. Після виборів канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Російський політолог Дмитро Орєшкін розповів, як після німецьких виборів зміняться відносини країни з Росією. "Прокремлівська політична ланка німецької політики буде ослаблена... Росія в даній ситуації виглядає як пасивна ланка, вона буде змушена прийняти те, що відбулося. Для Путіна Німеччина в пропагандистському просторі стає все менш значущою, ми йдемо своїм шляхом, який веде нас до Китаю і Північної Кореї, мало що там у Німеччині відбувається. Мені здається, що німецькі вибори принесуть неприємні сюрпризи для Путіна. Там закінчується епоха путіноманії",— сказав він.