19:53, Сьогодні

Вибори в Німеччині: відомі перші результати екзитполів Журналіст розповів, хто лідирує на виборах до німецького Бундестагу

Стали відомі перші результати екзитполів — про це розповів у спеціальному ефірі телеканалу "Україна 24" оглядач Deutsche Welle Максим Драбок.

"Результати екзитполів були оприлюднені одразу після закриття дільниць, за місцевим часом о 6-й вечора. Результати найбільш інтригуючі, які тільки могли бути на цих виборах. Отже. Два лідери — соціал-демократи й християнські демократи — набрали по 25% голосів. Тобто хто переміг, за даними результатів екзитполів - невідомо. На третьому місці зелені з результатом 15%, що теж досить несподівано, тому що в травні-червні вони навіть були лідерами, пророкували, що може бути вперше в Німеччині зелений канцлер. Потім слідують, по 11%, «Альтернатива для Німеччини» і вільні демократи, і начебто теж проходять до парламенту, 5% у партії лівих. Решта набрали 8% голосів", - сказав він.

Читайте також: "Інтрига зберігається до кінця": експерт дав прогноз щодо виборів у Німеччині

Журналіст зазначив, що Ангела Меркель залишиться на посаді, можливо, на декілька місяців.

"Нагадаю, що це тільки попередні неофіційні результати. Це не означає, що відзавтра Меркель не повинна бути канцлером. Вона буде канцлером, найімовірніше, ще декілька місяців. Поки не сформується нова коаліція, вона може бути канцлером навіть до наступного року. Ці вибори ще особливі через голосування поштою. За різними оцінками, за результатами екзитполів, 40% німців голосували поштою. Варто зазначити, що станом на п'ятницю 30-40% німців не знали за кого голосувати, все вирішувалося фактично сьогодні", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше російський політичний і громадський діяч, юрист Марк Фейгін розповів, яким буде німецький уряд після виборів. "Уявити собі перемогу зелених так, щоб вони могли повністю сформувати уряд, неможливо. Але це не повинно зупиняти зусилля з боку зацікавлених країн, щоб впливати на питання ("Північного потоку-2"- ред.), тому що все-таки враховувати позицію партнерів будуть, не все так однозначно складається", — сказав він.