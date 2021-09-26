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Вибори в Німеччині: експертка розповіла, хто впливатиме на питання "Північного потоку-2" Юлія Осмоловська розповіла, у кого з кандидатів більше шансів стати канцлером

Позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2" визначатиме не Партія зелених. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи, дипломатка Юлія Осмоловська.

"З усіх партій, які зараз номінуються і проходитимуть до парламенту, єдина партія, наближена до позиції України (щодо "Північного потоку-2"), але виступає зі своїх міркувань, — це Партія зелених, але шанси пані Бербок мізерні. Тому я б виходила з реалістичних сценаріїв, коли канцлером буде або Олаф Шольц, або Армін Лашет. Пані Бербок гратиме роль міноритарного партнера, вона не визначатиме принципово питання щодо "Північного потоку-2", — сказала вона.

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Осмоловська спрогнозувала, у кого більше шансів стати канцлером Німеччини.

"Олаф Шольц цікавий нам тим, що є представником Соціал-демократичної партії, і свого часу його партійний світогляд формувався під впливом ідей Герхарда Шредера. Ми знаємо, де зараз працює пан Шредер, де працює пан Штайнмаєр, теж представник соціал-демократів, і чинний міністр закордонних справ — теж соціал-демократ. Ті 40%, що не визначилися, якраз голосуватимуть за стабільність і передбачуваність, і пан Шольц має краще реноме, ніж Лашет. Навіть якщо і будуть коливання в перевагах, можливо, Шольц і його партія отримають більшу підтримку. Шольц амбітна людина, орієнтована на те, щоб забезпечити правління своєї партії, він намагатиметься сформувати конструктивну коаліцію, зокрема й з зеленими, йти на компроміси. Щодо "Північного потоку-2" є проблема аргументації зелених. І якщо російська сторона зможе знайти аргументи, що це екологічно стійкий проєкт, Партії зелених буде дуже складно відстоювати свою позицію проти газопроводу. Буде визначальною позиція соціал-демократів", — сказала вона.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше журналіст Іван Яковина заявив, що від результатів виборів у Німеччині залежить, що відбуватиметься з Україною і Росією.

"Якщо новий канцлер, не дай Боже, буде проросійським, то Україну чекають великі проблеми та неприємності. Якщо він буде проєвропейського, проамериканського спрямування, то проблеми будуть вже у Путіна. Це було б значно краще для нас", — сказав він.