18:21, Сьогодні

Росія показує своєму населенню, що вони страждатимуть - експерт про нові санкції РФ позиціонує себе як фортеця в облозі

Росія йде на загострення відносин з Заходом і демонструє своєму населенню, що воно страждатиме від нових санкцій.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" висловив політичний оглядач Костянтин Матвієнко.

Коментуючи скасування моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі на двох російських пунктах пропуску, експерт заявив:

"Скасування і непродовження (роботи місії ОБСЄ - ред.) в даному випадку - одне й те саме. Росія демонструє, що не бажає співпрацювати з легальними європейськими структурами. Росія в своїй внутрішній політиці позиціонується як фортеця в облозі, тобто у Росії не залишилося союзників, тільки вороги, Білорусь не враховуємо. І таким чином Росія демонструє своєму населенню, що вони й далі страждатимуть від санкцій, від інших економічних і політичних кроків Заходу".

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За його словами, в РФ "Захід зображується як найбільша загроза, а Україна як перший плацдарм для того, щоб взяти реванш".

"Кілька днів тому палата представників Конгресу США знову в тілі військового бюджету наклала колосальні санкції на Росію персонально, починаючи з Абрамовича і закінчуючи Володимиром Соловйовим і Костянтином Ернстом. Тобто Російська Федерація зараз опиниться ще в складнішій економічній ситуації, ніж була до виборів Держдуми. Відповідно, населення готується до того, щоб і далі страждати", - зазначив Матвієнко.

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Нагадаємо, Палата представників США схвалила посилення санкцій проти Росії. Це сталося під час схвалення проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, з 1 жовтня, передає BBC.

До проєкту бюджету включили поправку, яка забороняє громадянам США проводити операції з російським суверенним держборгом на вторинному ринку.

Також у проєкті є поправка щодо санкцій проти 35 росіян. Серед них - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, а також низка російських олігархів, топ-чиновників і пропагандистів.