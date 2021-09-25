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"Інтрига зберігається до кінця": експерт дав прогноз щодо виборів у Німеччині Максим Драбок розповів, який результат виборів у Бундестаг влаштує Україну

На виборах у Німеччині, які відбудуться в неділю, 26 вересня, інтрига зберігатиметься до останнього моменту. Соратник Ангели Меркель Армін Лашет і соціал-демократ Олаф Шольц мають приблизно однакові шанси, щоб зайняти пост канцлера Німеччини. Для України важливе значення матиме результат, який покаже партія "зелених", що виступає за санкції проти Росії.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" оглядач Deutsche Welle Максим Драбок.

"За найсвіжішими опитуваннями, у Лашета приблизно 25%, а у головних конкурентів, у Шольца - 26%. За іншими соцопитуваннями, приблизний варіант 20% на 23%, це в межах статистичної похибки, тобто хто переможе, остаточно невідомо. Друга інтрига цих виборів - що вперше за свою історію німецькі "зелені" висунули свого канцлера, це Анналена Бербок. У травні та червні вона навіть була лідеркою, в неї було 26%, але за лічені місяці через чорний піар, її власні помилки рейтинг істотно знизився, і зараз це приблизно 17%. Так само Лашет і Шольц - то один попереду, то інший, такі собі американські гірки вперше на німецьких виборах. Інтрига зберігається до кінця. Крім того, 30% німців ще не визначилися і зроблять свій вибір у неділю, 26 вересня", - сказав експерт.

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Як зазначив Драбок, успіх німецьких "зелених" стане для України найкращим варіантом:

"Не треба їх списувати з рахунків, оскільки буде коаліція. Найімовірніше, Бербок не переможе, відповідно, вона не буде канцлером, але вона може увійти до коаліції. Традиційно в Німеччині коаліція формувалася з двох партій, теоретично експерти кажуть, що Бербок може стати міністром закордонних справ, і це було б добре для України, бо вона чітко висловлюється проти "Північного потоку-2" і виступає за санкції проти Росії. Швидше за все, переможе Шольц, але не варто посипати голову попелом, бо він не класичний соціал-демократ часів Шредера. Найімовірніше, Шольц більше продовжуватиме політику Меркель, ніж її однопартієць Лашет. Він виступає за суверенітет України й проти анексії Криму, але водночас підтримує "Північний потік-2".

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що від результатів виборів у Німеччині залежить, що відбуватиметься з Україною і Росією.

"Якщо новий канцлер, не дай Боже, буде проросійським, то Україну чекають великі проблеми та неприємності. Якщо він буде проєвропейського, проамериканського спрямування, то проблеми будуть вже у Путіна. Це було б значно краще для нас", — сказав він.