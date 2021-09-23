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У путінських чиновників неприємності: подробиці від Гончаренка Олексій Гончаренко розповів про проблеми російської делегації через вакцину

Російська делегація братиме участь в сесії ПАРЄ онлайн, оскільки їм заборонили вільно пересуватися Страсбургом. Вони можуть пересуватися тільки з готелю в будівлю ПАРЄ. Причина — росіяни не щеплені визнаними в Європі вакцинами, розповів у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умову при приїзді до Страсбурга бути присутніми тільки на засіданнях Асамблеї. Втрата можливості прогулятися Страсбургом настільки вразила путінських чинуш, що глава "Держдуми" Володін вже вибухнув заявою про необхідність покинути ПАРЄ. Ну не працювати ж вони туди приїжджають, насправді", — написав він.

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Раніше Гончаренко розповідав, що на сесії ПАРЄ Україна збирається порушувати питання легітимності виборів до російської Держдуми, оскільки вони проводилися зокрема й на українській території, тимчасово окупованій Росією.

"Є звернення до міжнародних інституцій, ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Євросоюзу, парламентів усіх країн-членів ООН, у тому, що ці вибори були нелегітимними, проводилися на нашій території, щоб не визнавати їх результати та не визнавати цю Держдуму легітимною", — сказав він.