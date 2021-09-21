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Марк Фейгін про вибори в РФ: нова партія в Держдумі - це кремлівський проєкт "У Кремлі вважають, що пора готувати підпору для партії "Єдина Росія", — юрист про нову політсилу в РФ

До Держдуми РФ за результатами голосування пройдуть депутати від Комуністичної партії, а також представники нової політичної партії "Нові люди". Про те, що нова політсила є проєктом Кремля в програмі "Сьогодні День" в ефірі на телеканалі "Україна 24" заявив російський політичний і громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

Експерт зазначив, що партію започаткував заступник голови Адміністрації президента Володимира Путіна, для створення "опори" правлячої партії "Єдина Росія".

"Стосовно "Нових людей" - це проєкт кремлівський, створений першим заступником глави адміністрації президента Кирієнко. Це в їх концепції передбачає помірних контрольованих псевдолібералів, яких вони зібрали в цій партії. Це для того, щоб мати якусь резервну одиницю, тому що, схоже, Кремль вважає, що в певних обставинах потрібно готувати якусь підпірку для "Єдиної Росії", показуючи, що в ній є ще і якесь ліберальне крило",- зазначив Фейгін.

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Юрист підкреслив, що створення партії "Нові люди" є маневром влади, спрямованим на зміцнення позицій "Єдиної Росії".

"Безумовно, ніякою самостійною організацією це не є. Вони будуть якоюсь запасною обоймою для "Єдиної Росії" при голосуваннях. Так що тут несподіваним є тільки те, навіщо знадобилося зробити це в такому вигляді. Але це питання маневру, я б так сказав", - заявив Фейгін.

Відомо, що на III з'їзді партії "Нові Люди", який відбувся 4 липня 2021 року, на вибори в Думу були затверджені кандидати та створено 600 виборчих штабів. Федеральний партійний список до Держдуми очолив лідер і засновник партії Олексій Нечаєв, другим номером йшов ексмер Якутська Сардана Авксентьєва. Всього ЦВК РФ зареєструвала 211 кандидатів у депутати Держдуми у складі федерального списку "нових людей", який розділений на 37 регіональних груп. Також своїх кандидатів партія висунула в 195 одномандатних округах.

До слова, визнання міжнародною спільнотою виборів до Державної Думи РФ сьогодні перебуває під питанням. Про ймовірність того, що вибори не визнають в Європі, висловився на каналі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я, на жаль, не бачу політичної волі на сьогодні в ЄС до того. Звичайно, декларації будуть, жорстке засудження теж буде — і це вже результат. Але на тлі подій в Афганістані, на тлі того, що там тільки й говорять про можливе збільшення терористичної загрози, плюс енергетичний шантаж з боку Росії, оскільки "Газпром" свідомо зараз сушить європейський ринок, щоб підняти ціни... Я не бачу сьогодні волі ні в одній країні, можливо, в Литві, Польщі, але в таких ключових країнах, як Італія, Німеччина, Франція цього не буде", — сказав він.

Крім того, колишній радник президента Росії Володимира Путіна з економіки Андрій Ілларіонов вважає, що невизнання виборів до Держдуми РФ може відбитися і на виборах президента РФ у 2024 році. Ілларіонов також вважає, що доля путінської Росії може стати схожою на долю Афганістану, де владу захопив радикальний рух "Талібан". Експерт зазначив, що Афганістан може отримувати гуманітарну допомогу від інших країн, однак влада талібів на сьогодні у світі жодною країною не визнана.