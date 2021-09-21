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Клімкін про невизнання Європою виборів у Росії: "Не бачу політичної волі" Павло Клімкін розповів, чи є ймовірність, що ЄС не визнає російські вибори легітимними

Про ймовірність того, що вибори до Держдуми Росії не визнають в Європі, висловився в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я, на жаль, не бачу політичної волі на сьогодні в ЄС до того. Звичайно, декларації будуть, жорстке засудження теж буде – і це вже результат. Але на фоні подій в Афганістані, на фоні того, що там тільки й розмовляють про можливе збільшення терористичної загрози, плюс енергетичний шантаж з боку Росії, оскільки «Газпром» свідомо зараз сушить європейський ринок, щоб підняти ціни... Я не бачу на сьогодні волі в жодній країні, можливо, в Литві, Польщі, але в таких ключових країнах, як Італія, Німеччина, Франція цього не буде", — сказав він.

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При цьому Клімкін наголосив, що Україні все одно треба діяти.

"Але це не значить, що потрібно опустити руки та нічого не робити. Адже паспортизація (в ОРДЛО – ред.), не тільки вибори – це ключові виклики нашій безпеці, так само і європейській безпеці в перспективі", — зазначив він.

Нагадаємо, в Росії 17-19 вересня відбулися вибори до парламенту. Партія влади "Єдина Росія" перемагає на виборах до Держдуми після обробки 75% протоколів — вони набирають майже 50%, на другому місці — комуністи з майже 20%, і замикає трійку Ліберально-демократична партія Володимира Жириновського.

Також на виборах голосували приблизно 150 тисяч жителів непідконтрольної частини українського Донбасу. Це найбільша кількість волевиявлень серед голосувань за кордоном, повідомили у федеральній Раді з прав людини. За словами її представника Кирила Вишинського, станом на вечір неділі для виборців з Донбасу організували 1400 рейсів на дільниці в РФ.