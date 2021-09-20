23:31, Вчора

Вибори в Держдуму: режим Путіна стає схожим на "Талібан" - Ілларіонов Експерт вважає, що у світі владу Путіна у можуть визнати нелегітимною

Вибори президента в Росії можуть не визнати, якщо міжнародна спільнота не визнає вибори в Державну Думу РФ. Про це в програмі "Час Голованова" в ефірі на телеканалі "Україна 24" повідомив колишній радник президента Росії Володимира Путіна з економіки Андрій Ілларіонов.

Нелегітимність режиму в РФ може стати юридичним фактом, вважає експерт. Передумовою цьому буде невизнання в ракурсі міжнародного права вибори до Держдуми, які проходили з 17 по 19 вересня.

"Європарламент і Єврокомісія зробили заяву напередодні "спецоперації "Вибори в Росії" про те, що невизнання цієї "спецоперації" не тільки окремими європейськими державами, але і в цілому європейською спільнотою, відбудеться. Почали говорити публічно про те, що результати "спецоперації" можуть бути не визнані на рівні не тільки окремих держав, а й на рівні міжнародних організацій, таких як Євросоюз", — зазначив Ілларіонов.

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Він також поділився думкою, що результатом невизнання виборів до Держдуми РФ може відбитися і на виборах президента РФ у 2024 році.

"Наслідки приведуть до того, що якщо сьогодні результати цієї "спецоперації" не будуть визнані, то природним результатом буде те, що наступна "спецоперація" під назвою "Вибори президента Росії" може бути не визнана також, не тільки окремими державами, а й міжнародним співтовариством, в тому числі й, наприклад, більш високими організаціями. Тоді нелегітимність політичного режиму в Росії з елементами тоталітаризму стає вже не просто оціночними судженнями тих чи інших спостерігачів, аналітиків та експертів, а й стає юридичним фактом у міжнародному праві", - повідомив експерт.

Ілларіонов також вважає, що доля путінської Росії може стати схожою на долю Афганістану, де владу захопив радикальний рух "Талібан". Експерт зазначив, що Афганістан може отримувати гуманітарну допомогу від інших стан, проте влада талібів на сьогодні у світі жодною країною не визнана.

"15 серпня пав Кабул і владу в Афганістані захопили таліби. Цей уряд, новий уряд, поки, наскільки мені відомо, не визнаний у світі. Жодною державою не визнаний. Офіційного визнання цього уряду немає. А у міжнародного права є така особливість: влада в тій чи іншій країні вважається чинною тільки в тому випадку, якщо визнають інші держави. Юридичного визнання з точки зору міжнародного права немає. Ось зараз уряд в Кабулі дійсно контролюється талібами. У них є зброя, вони контролюють більшу частину території країни. Ну ось, російський політичний режим виявиться поряд з "Талібаном". Він (режим в РФ – ред.) контролює територію країни, в його розпорядженні знаходиться зброя, він контролює ЗМІ й навіть водить "спецоперацію" під назвою "вибори", але з юридичної точки зору він знаходиться на одному рівні з "Талібаном", — повідомив Андрій Ілларіонов.

Тим часом пресслужба Держдепартаменту США опублікувала заяву, в якій вказується, що вибори до Держдуми РФ "відбулися в умовах, які не сприяють вільному і чесному проведенню". "Використання російським урядом законів щодо "екстремістських організацій", "іноземних агентів" і" небажаних організацій "серйозно обмежило політичний плюралізм і завадило російському народу реалізувати свої громадянські та політичні права", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в РФ партія влади "Єдина Росія" перемагає на виборах до Держдуми в цій країні після обробки 75% протоколів — вони набирають майже 50%, на другому місці — комуністи з майже 20%, і замикає трійку Ліберально-демократична партія Володимира Жириновського. Ці результати прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Сергій Гайдай. "Це говорить про те, що справжніх виборів в Росії немає, і тому малюють той результат, який здавався б реальним. Комуністи дійсно мають популярність, тому вони й зайняли (друге місце — ред.). Вони контрольовані, небезпеки не представляють, тому і бачимо... Там цікаво третє місце — Жириновський. Він такий же. Ось вам спектр звинувачення світової громадськості, що у вас немає опозиції, знімається, хоча ми розуміємо, що це за опозиція", — сказав він.