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Стрілянина в Пермі: кількість жертв збільшилася, подробиці В результаті нападу на університет загинули вісім осіб

До восьми людей зросла кількість жертв пермського стрілка. Ще 29 осіб поранені, кажуть у слідчому комітеті Росії, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Стрілянина в університеті російського міста Перм сталася вранці 20 вересня. Очевидці розповідають, що частина студентів та викладачів замкнулися в аудиторіях, а інші вистрибували з вікон і втікали.

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Стрільця уже затримали, він поранений. Звати його Тимур Бекмансуров. Йому 18 років. У соцмережі Тимур написав, що напад планував давно і навіть відкладав гроші на зброю.

Нагадаємо, це не перший такий випадок у Росії. 11 травня озброєний молодик увірвався до школи в Казані та відкрив стрілянину. В результаті загинули, щонайменше, 10 осіб. Також повідомлялося, що до лікарні доправлено 21 людину, зокрема 18 дітей, шість з яких потрапили до реанімації.

Нападника затримали, ним виявився 19-річний місцевий житель Ільназ Галявієв. Незадовго до злочину молодик написав у соціальних мережах: "Сьогодні я вб'ю величезну кількість біосміття і застрелюсь".