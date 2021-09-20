13:17, Сьогодні

Опозиційна частина суспільства ще більше розлютилася — політик про вибори в Росії Леонід Гозман пояснив високий результат КПРФ на виборах до Держдуми Росії

Результати виборів в Росії, де на другому місці опинилися комуністи, прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Комуністична партія зараз акумулювала протест. Люди, які свідомо проти "Єдиної Росії", вирішили хто сам, хто за порадою партії Олексія Навального, для того щоб зіпсувати свято "Єдиній Росії", потрібно проголосувати за КПРФ. І вони це зробили. Голоси за КПРФ — це і голоси тих, хто насправді за них, і голоси тих, хто хоче за будь-яку ціну, навіть голосуванням за огидну комуністичну партію, якось послабити позиції "Єдиної Росії", — сказав він.

Читайте також: Гончаренко про реакцію влади України на вибори в Росії: "Це наш обов'язок"

За словами політика, ці результати виборів не відіграють великої ролі.

"Але це не має суттєвого значення, тому що у нас Державна дума нічого не вирішує взагалі, це абсолютно імітаційний орган. Всі рішення про закони, які треба чи не треба приймати, приймаються в адміністрації президента. І тому скільки там відсотків у комуністів — це не має взагалі ніякого значення з точки зору функціонування Державної думи. Це має значення з точки зору відчуття легітимності нашої влади. І в цьому сенсі їм нічого добитися не вдалося, тому що опозиційна частина суспільства ще більше розлютилася. Зрозуміло, що все це фальсифікації та крадіжка голосів виборців, і "Єдина Росія" це робить тому, що розуміє, що виграти вона не зможе нічого", — сказав він.

Читайте також: У Росії розповіли про порушення на виборах до Держдуми: бюджетників "зганяли кийками"

Нагадаємо, в Росії 17-19 вересня відбулися вибори до парламенту. Також на виборах голосували приблизно 150 тисяч жителів непідконтрольної частини українського Донбасу. Це найбільша кількість волевиявлень серед голосувань за кордоном, повідомили у федеральній Раді з прав людини. За словами її представника, Кирила Вишинського, станом на вечір неділі для виборців з Донбасу організували 1400 рейсів на дільниці в РФ.