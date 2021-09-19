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"У Путіна все пішло шкереберть": журналіст про можливу хворобу президента Росії Як зазначив Іван Яковина, "живого Путіна в Росії давно ніхто не бачив"

Президент Росії Володимир Путін міг захворіти на новий штам коронавірусу "Дельта", його ховають від людей у лікарняній палаті, щоб не зашкодити іміджу "сильного лідера".

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина, коментуючи інформацію про самоізоляцію Путіна через випадки COVID-19 у його оточенні.

Як зазначив журналіст, Путін розуміє, що його популярність дуже низька, і в 2024 році за нього на виборах президента "за своєю волею голосувати ніхто не буде".

"Йому б, звичайно, в ідеалі пустити на трон якогось спадкоємця, але головний його наступник, людина, яку всі називали наступником, міністр МНС Євген Зінічев недавно загинув у Сибіру за нез'ясованих обставин. І ця смерть сталася саме тоді, коли сам Путін був з Шойгу в Сибіру, проводили якісь злі шаманські ритуали, як вони це люблять. Після цих ритуалів у Путіна все шкереберть пішло. Потенційний наступник загинув, головний пропагандист Дмитро Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом. Крім того, померла досить молода Наталя Репнікова, яка в березні цього року відправила до в'язниці Олексія Навального. Судді цій на момент смерті було всього лише 50 років. Минуло ще кілька днів, сам Путін захворів на коронавірус "Дельта", - сказав Яковина.

Міжнародник зазначив, що президент РФ, за офіційною версією, всього лише сидить на самоізоляції, оскільки прищепився "Супутником".

"Але оскільки в його оточенні захворіли десятки людей, самого його вже не показують навіть по телевізору. Швидше за все, він теж хворіє", - заявив журналіст.

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Яковина також нагадав, що Путін через самоізоляцію голосував на виборах до Держдуми не особисто на дільниці, а через комп'ютер віддалено.

"Людям навіть показали, як проходило це нібито "голосування", але в реальності це виявився фейк, тому що люди помітили, що в момент голосування на годиннику Путіна була зовсім інша дата - не 17 вересня, а 10-е. Тобто це відео записувалося за тиждень до того, як відбулося голосування. Крім того, на нібито ранковому ролику годинник Путіна показував 15:24. Загалом кудись Путіна поділи. Не показують його справжнього, свіжого. Судячи з усього, людям показують так звані "консерви" - це заздалегідь записані ролики, які зберігають і випускають у той момент, коли Путіну треба кудись зникнути", - пояснив він.

За словами Яковини, "живого Путіна, а не "консерви" з ним давно ніхто не бачив у Росії".

"Офіційно з ним все в порядку, але свіжого його не показують, є тільки якісь старі записи. І це проходить не в міжсезоння, а прямо посеред виборів до парламенту, коли найгарячіший політичний час. Явно в Путіна щось пішло не так. Я впевнений відсотків на 90, що він насправді хворіє на коронавірус, лежить зараз у палаті на постільному режимі, його лікують, але показати в такому вигляді людям, звичайно, не можуть, оскільки переживають за його імідж нібито сильного лідера", - додав він.

Нагадаємо, пресслужба президента Росії 14 вересня повідомила, що Володимир Путін буде "протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції" в зв'язку з виявленими випадками захворювання на коронавірус у його оточенні.

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Раніше журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, що президент Росії Володимир Путін незабаром може піти з посади через проблеми зі здоров'ям.

Коментуючи публікації російських ЗМІ, згідно з якими під Москвою для Путіна будують величезний оздоровчий комплекс, Яковина заявив:

"Швидше за все, з огляду на масштаби будівництва, проблеми ці (зі здоров'ям - ред.) великі. Я думаю, буде в нас можливість наступного року спекулювати, припускати, що, можливо, Путін піде на відпочинок через природні причини, а не через якусь змову або добровільне зречення від влади".