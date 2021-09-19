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"Путін багато мухлюватиме": журналіст про вибори до Держдуми Росії Справжніми виборами це назвати не можна, вважає Іван Яковина

Голосування на виборах до Державної Думи Росії супроводжувалося фальсифікаціями в гігантських масштабах, російська влада вирішила "намалювати" собі 55% замість 15%.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"У п'ятницю в Росії почалося триденне голосування. Справжніми виборами це назвати не можна. Там африканський або навіть білоруський масштаб фальсифікацій. Сам формат цього голосування - три дні без спостерігачів - зроблений лише з однією метою: проводити махінації. З перших годин вже стало зрозуміло, що мухлювати Путін і його соратники збираються багато і натхненно. До деяких дільниць у перший же день привезли величезні черги з бюджетників і силовиків, яких силоміць як худобу змусили голосувати. Передбачалося, що всі вони проголосують за "Єдину Росію", але в реальності цього не сталося. За моїми даними, в Сибіру і на Далекому Сході лише 20% проголосували за "Єдину Росію". І це серед бюджетників, які завжди вважалися електоральним оплотом Путіна", - розповів журналіст.

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За його словами, через це "вже на другий день у Росії почалися просто пекельні, досі небачені фальсифікації".

"Спостерігачі побачили все - каруселі, фальшиві списки голосуючих, шахрайство при надомну голосуванні. Все це робиться одночасно і в гігантських масштабах. Те, що відбувається в Росії третій день, навіть за місцевими стандартами це якась пекельна вакханалія фальсифікацій. Такого навіть там не було ніколи. Влада вирішила не соромитися, і при популярності в 15% намалювала собі всі 55%", - зазначив Яковина.

Міжнародник спрогнозував, що росіянам доведеться виходити на акції протесту "після того, як ці вибори повністю вкрадуть".

"Я сподіваюся, акції протесту будуть, оскільки вже зараз зрозуміло, що підсумки голосування практично повністю вкрадені. З легітимністю у нової Держдуми будуть дуже великі проблеми", - підкреслив він.

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії відбуваються у період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в РФ на виборах до Держдуми влада активно використовує адмінресурс, зганяючи на голосування бюджетників, студентів, військових і правоохоронців.

"Абсолютно безпрецедентне голосування бюджетників, яких просто гнали кийками. З 8-ї приблизно до 10-11-ї стояли черги на всіх дільницях, особливо на тих, до яких приписані співробітники правоохоронних органів, військові, МНС-ники, студенти, яких теж гнали, прямо там відмічали. Партія влади намагається максимально мобілізувати свій електорат", - зазначила аналітикиня.

Більшість українців переконані, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії через те, що в голосуванні братимуть участь мешканці окупованих українських територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.