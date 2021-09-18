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"Можлива нова світова війна": журналіст про оборонний союз Австралії, Британії та США Новий альянс може зіштовхнутися з Китаєм в найближчі роки, вважає Іван Яковина

Створення оборонного союзу Австралії, Великої Британії та США AUKUS може призвести до третьої світової війни, оскільки Китай розцінив дії Заходу як пряму загрозу для себе.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Про появу союзу лідери країн-учасниць Джо Байден, Борис Джонсон і Скотт Моррісон оголосили в четвер по відеозв'язку. Те, що сталося, можна назвати появою на світ глобального всесвітнього англо-саксонського військового альянсу. Думаю, він буде чимось на зразок НАТО, тільки ще тіснішим. Фактично ці три країни оголосили, що єдиним фронтом протистоятимуть загрозам з боку диктаторських і авторитарних режимів, які швидко набирають силу в XXI столітті", - зазначив він.

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Журналіст нагадав, що першим кроком нового альянсу стало посилення австралійського, найслабшого з трьох, військового морського флоту:

"Австралійський підводний флот буде побудований в Аделаїді, й очікується, що він стане не слабкішим за китайський. І це найголовніше - хоча ніхто з промовців жодного разу не згадав у своїх промовах Китай, всі у світі зрозуміли, проти кого вони збираються дружити. Це зрозуміли й самі китайці, оголосивши, що англосакси збираються повернути світ до часів холодної війни, зробивши з Китаю нову "імперію зла" замість СРСР. На думку Пекіна, передача Австралії технологій для створення атомного підводного флоту - це "надзвичайно безвідповідальне рішення", хоча самі китайці отримали такі технології від Радянського Союзу. Раніше Австралія не сприймалася як потужна військова держава. В англомовній китайській пресі пишуть, що Австралія сама себе зробила ворогом Китаю, для австралійців це може погано скінчитися, оскільки Китай головний торговий партнер цієї країни".

Яковина процитував одну з китайських газет, де написали, що "таким чином, саме австралійські солдати й моряки стануть першими, хто загине в боях за Південнокитайське море".

"Тут треба пам'ятати, що Пекін в односторонньому порядку оголосив Південнокитайське море повністю своїм, фактично анексувавши його. Це гігантська акваторія площею близько 120 Кримських півостровів. Ніхто у світі не визнав анексію, а американські, британські та австралійські судна постійно проходять через це море, підкреслюючи, що ця акваторія не належить Китаю. Багато американських військових та політиків відкрито говорять, що Південнокитайське море в найближчі 5-6 років стане місцем зіткнення нового альянсу з Китаєм, простіше кажучи, саме там, можливо, почнеться нова світова війна. Із заявами на підтримку союзу вже виступили Японія і Тайвань, Індія буде задоволена посиленням співпраці. З іншого боку, Росія, Пакистан та інші відсталі диктатури в цьому питанні, напевно, виступлять на боці Китаю. У світі вибудовуються дві нові коаліції, які, напевно, зчепляться одна з одною", - вважає журналіст.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 15 вересня оголосили про створення оборонного союзу AUKUS.

"Сьогодні ми робимо ще один історичний крок до поглиблення і формалізації співпраці між усіма трьома нашими країнами, тому що всі ми визнаємо необхідність забезпечення миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні в довгостроковій перспективі", - заявив президент США, якого цитує пресслужба Білого дому.

Одним з пріоритетних завдань альянсу названо придбання Австралією атомних підводних човнів зі звичайним озброєнням для свого військово-морського флоту.