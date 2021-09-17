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Корупція з розмахом: журналісти дізналися, хто утримує главу МЗС Росії Російські журналісти з'ясували, звідки у коханки Сергія Лаврова престижна нерухомість і елітні машини

У Росії вийшли нові деталі розслідування про фінансовий стан міністра закордонних справ Сергія Лаврова і співробітниці МЗС Світлани Полякової, яких журналісти запідозрили в романтичному зв'язку.

Звідки розкішні машини та елітна нерухомість у Полякової, яке відношення до цього має відомий російський олігарх і сам глава МЗС РФ, повідомляється в сюжеті на телеканалі "Україна 24".

Нові деталі розслідування опублікувала команда опозиційного російського політика Олексія Навального. За їхніми даними, Лавров вже давно перебуває на забезпеченні російського мільярдера Олега Дерипаски.

Розслідувачі з'ясували, що глава російського МЗС регулярно бере в олігарха хабарі та надає йому послуги. Як виявилося, Лавров є лобістом інтересів Дерипаски. Журналісти зібрали матеріали, в яких є дані про перельоти Світлани Полякової та її родичів на літаках Дерипаски. Також дочка Полякової в соціальних мережах не раз демонструвала розкішний відпочинок в готелях і віллах, що належать російському олігарху. У команді Навального зазначають, що дівчина використовує статус племінниці Лаврова.

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Розслідування журналістів було прокоментовано в МЗС РФ. Спікер Марія Захарова стверджує, що розслідування не можна назвати правдивим, а сам глава МЗС має бездоганну репутацію.

Сергій Лавров і Світлана Полякова досі ігнорують дане розслідування. Коментарів від них не надходило. Однак є ймовірність, що така інформація може вплинути на вибір росіян, які в ці дні голосують за депутатів до Держдуми.

Нагадаємо, 14 вересня сюжет про Лаврова вперше вийшов на телеканалі "Україна 24". Повідомлялося, що в Росії опублікували розслідування, що стосується особистого життя глави російського МЗС Сергія Лаврова і його реального матеріального стану. Згідно з доводами опозиційних журналістів, у Лаврова є коханка, яка є власницею цілого автопарку елітних автомобілів, фешенебельного житлового комплексу в центрі Москви та іншої дорогої нерухомості.

Що стосується виборів до Держдуми, то, на думку російського політика Дмитра Гудкова, чесним голосування в Росії не буде. Результати виборів до Держдуми Росії будуть сфальсифіковані, проте масове протестне голосування може створити Кремлю проблеми, зазначив політик.

"Те, що відбувається в Росії, виборами назвати складно, це процедура перепризначення путінського парламенту, який готують до транзиту, тому жодна миша там не повинна проскочити. Саме тому майже всіх сильних кандидатів від опозиції зняли, причому дуже грубо — когось посадили, когось видавили з країни. Але я завжди був прихильником будь-якої участі, навіть якщо немає шансів перемогти, вплинути на Розклад у парламенті, якщо немає можливості взяти владу через вулицю", — сказав ексдепутат Держдуми.