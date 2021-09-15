17:39, Сьогодні

Хочуть запустити "Північний потік-2": у "Нафтогазі" пояснили, нащо РФ задерла ціни на газ За словами радниці голови правління "Нафтогазу України", Україна дотримується всіх правил і чекає такого ж від Європи

Росія, відмовившись від транзиту газу через українську газотранспортну систему, штучно завищує ціни на газ в Європі й таким чином швидше хоче запустити "Північний потік-2". Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала радниця глави правління НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук.

"Сьогодні прессекретар Путіна заявив про те, що з запуском "Північного потоку" ціни стабілізуються. Це його пряма мова. І це свідчить про те, що насправді сьогоднішнє подорожчання, відмова бронювати українські потужності для продовження транзиту газу, - це штучне завищення ціни. Росія використовує ситуацію для того, щоб посилити вплив на Україну і запустити "Північний потік-2", можливо, навіть в обхід сертифікації", - сказала вона.

Читайте також: США не будуть тиснути на нову владу в Німеччині через "Північний потік-2" - журналіст

Заліщук наголосила, що зі свого боку Україна дотримується всіх правил і чекає такого ж від Європи.

"Україна стоїть сьогодні на чіткій позиції: ми повністю імплементували Третій енергетичний пакет, Україна як держава повністю відповідає європейським правилам. Ми зробили зі свого боку анбандлінг, і тепер чекаємо, що і європейці, й інші гравці відповідатимуть цим правилам. Сьогодні в Україні перебуває німецька делегація, ми виклали чітко свою позицію з технічним та операційним поясненням, яким чином ситуація може розвиватися", - сказала вона.

Читайте також: Росія може обійти рішення німецького суду щодо "Північного потоку": експерт розкрив деталі

Нагадаємо, що 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Разом з тим поки газопровід не пройде сертифікацію відповідно до європейських і німецьких законів, його повноцінна робота неможлива.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль вважає, що заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня трохи переоцінені. "Ця версія, яка дуже подобається російській владі й розкручується в ЗМІ, далека від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує удавати, що європейські правила проти нього не застосовуються, попри рішення німецького регулятора і суду. При цьому запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І всі спекуляції в дусі "запустимо вже" не мають ніякого сенсу", - написала Зеркаль у Facebook.