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"Північний потік-2" не запрацює повноцінно з 1 жовтня – Зеркаль "Усі спекуляції на кшталт "запустимо вже" не мають ніякого сенсу", - сказала Зеркаль

Анонсована добудова "Північного потоку-2" супроводжувалася гучними заявами "Газпрому" щодо планів розпочати його експлуатацію вже з жовтня по першій нитці, а з грудня – вже по обох, але заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня дещо переоцінені.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

«Ця версія, яка дуже подобається російським можновладцям та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, попри рішення німецького регулятора та суду. При цьому запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І усі спекуляції на кшталт «запустимо вже» не мають ніякого сенсу», - заявила Зеркаль.

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Вона повідомила, що 11 червня Nord Stream 2 AG на запит BNetzA (німецького регулятора) подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку, а тільки 13 вересня в BNetzA заявили, що заявка на сертифікацію завершена, тобто усі необхідні для розгляду документи надані.

«Починаючи з 8 вересня, у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки та підготовки звіту (до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. Європейська комісія має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи "Північного потоку-2" без дозволів призведе до застосування санкцій до нього», - сказала радниця.

До того ж за її словами, «Північний потік-2» повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу – до трьох місяців.

«Щоправда, є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме «Північний потік-2» і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу – від одного місяця до одного року. Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня дещо переоцінені», - зазначила Зеркаль.

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Раніше інформресурс "Європейська правда" повідомив, що "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва газогону «Північний потік-2». "На ранковій оперативній нараді в ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", - повідомлялося в заяві «Газпрому».

В ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24" радниця міністра енергетики Олена Зеркаль заявила, що запуск газопроводу "Північний потік-2" буде для Європи таким же випробуванням, як і для України:

"Про це (проблеми з газом у Європі - ред.) потрібно було говорити ще влітку, коли ціни на газ почали зростати, а зараз ціни на біржі на форвардах на жовтень вже досягають понад 700 євро. Мені здається, вже всі побачили й відчули добре, що газовий шантаж не тільки для України, яку шантажують газом декілька десятиліть, а також для Європи. І тому запуск "Північного потоку" буде таким же випробуванням для Європи, як і для України, тільки в іншому аспекті".