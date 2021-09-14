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Чехія затримала росіянина за окупацію Криму і буде шантажувати Росію - конфліктолог Олександр Франчетті був заарештований в аеропорту Праги за запитом України

Затримавши російського громадянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму, Чехія шантажуватиме Росію для відстоювання своїх інтересів. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" висловив конфліктолог Володимир Мулик.

"Росіяни будуть керуватися правилом "русские своих не бросают", річ у тім, що він є громадянином Росії. І зовсім інша цікава річ, що свого часу він балотувався в Севастополі в депутати", - сказав експерт.

Мулик зазначив, що завдяки роботі чеських спецслужб, у цій країні за терористичну діяльність затримано декілька громадян Росії.

"За вересень трьох представників незаконних збройних формувань, які воювали на боці Росії, вже посаджено до в'язниць, це громадяни Чехії. У Франчетті чехи обіцяють забрати посвідку на проживання. І ось тут потрібно зробити зауваження нашим спецслужбам - це той випадок, коли наші західні партнери задають тон і показують нам рівень роботи. Чехія в цьому випадку розігрує свої карти, шляхом захисту своїх інтересів вони вийшли на міжнародні торги й шантажують Росію", - сказав Мулик.

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На його думку, Україні потрібно поставити під контроль всіх, у кого є іноземний паспорт.

"Ми повинні розділити процесуальні та моральні питання. У процесуальних Україна програє, і екстрадують Франчетті не в Україну, а в Росію, це буде виграш російської дипломатії. Моральні питання інші - я б підняв питання адженди всіх іноземних громадян з іноземними паспортами з часів Майдану, і проводив би серйозну роботу, як проводять її чехи, які ведуть цілеспрямовану політику державного інтересу", - сказав Мулик.

Як повідомляє "Крим. Реалії", чеська поліція підтвердила затримання Франчетті "на підставі міжнародного ордера на арешт" в аеропорту Праги. Арешт був проведений за запитом української влади.

За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НЗФ - розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений "медаллю" "За повернення Криму".