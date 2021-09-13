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У Кремля можуть виникнути проблеми через вибори в Держдуму - політик з Росії Дмитро Гудков закликав росіян взяти участь у виборах, навіть якщо немає можливості перемогти

Результати виборів до Держдуми Росії будуть сфальсифіковані, однак масове протестне голосування може створити Кремлю проблеми.

Таку думку в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" висловив ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков.

"Те, що відбувається в Росії, виборами назвати складно, це процедура перепризначення путінського парламенту, який готують до транзиту, тому жодна миша там не повинна проскочити. Саме тому майже всіх сильних кандидатів від опозиції зняли, причому дуже грубо - когось посадили, когось витиснули з країни. Але я завжди був прихильником будь-якої участі, навіть якщо немає шансів перемогти, вплинути на розклад у парламенті, якщо немає можливості взяти владу через вулицю", - сказав ексдепутат Держдуми.

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За його словами, "все одно деякі пристойні люди якимось дивом опинилися в бюлетені, деякі мають шанси перемогти".

"Друга причина: у нас 24 регіони з 85 - це так звані "султанати", де "Єдина Росія" при явці 146% набирає 146%. Вони на будь-яких виборах дають владі гарантію 15 млн голосів. 15 млн голосів намалюють у цих регіонах, приблизно кожен четвертий голос в інших регіонах візьме "Єдина Росія", далі все залежить від явки. Якщо ми не беремо участь, то "Єдиній Росії" не потрібно фальсифікувати вибори там, де це буде помітно і може призвести до протестів. Відповідно, якщо буде масове протестне голосування, у влади почнуться проблеми, їм потрібно буде нахабно фальсифікувати, і це точно призведе до протестних настроїв", - пояснив Гудков.

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко заявляв, що участь у вересневих виборах до Держдуми Росії жителів тимчасово окупованих територій України, яким роздали паспорти РФ, "поставить під сумнів їхню легітимність", а їхні результати "не визнаватимуться ані Україною, ані міжнародною спільнотою", пише Liga.net.

"Участь жителів окремих районів Донбасу в російських виборах і плебісцитах, як і видача їм російських паспортів, є незаконними", - сказав Ніколаєнко.