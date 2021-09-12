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Журналіст спрогнозував наслідки виборів у Німеччині для України: може бути гірше До виборів у Бундестаг залишилися лічені тижні

Після виборів у Німеччині новий німецький уряд принципово не змінить своє ставлення до України. Ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть "напружуватися" з російським газопроводом "Північний потік-2".

Таку думку в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" висловив журналіст Костянтин фон Еггерт.

"Все змінюється щодня. Той факт, що за 2,5 місяці абсолютно незаперечним кандидатом у канцлери встигли побувати і Армін Лашет, і Анналена Бербок, а тепер ось став Олаф Шольц, так скачуть опитування громадської думки, показує тільки одне - публіка просто втомилася від політиків, вона їм не до кінця довіряє, всім абсолютно. І тому вступають у гру чинники на зразок неправильно підібраного взуття, або ось начебто пробачили Бербок плагіат в її роботі. Тобто німецьке суспільство досить сильно роздратоване політиками взагалі і водночас не до кінця розуміє, чого хоче", - зазначив фон Еггерт.

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За словами журналіста, в цих умовах може статися все, що завгодно:

"Не можна виключити ситуації, за якої соціалісти ввійдуть у коаліцію з зеленими і з лівою партією, але тут можуть виникнути проблеми в зелених. Наскільки я розумію, навряд чи буде така велика коаліція, як зараз, тобто коаліція соціал-демократів і християнських демократів" .

При цьому він висловив переконання, що новий німецький уряд, незалежно від складу, не буде принципово інакше дивитися на ситуацію, пов'язану з російсько-українським конфліктом - "може бути, окрім лівих, які відомі своїми сильними пропутінськими симпатіями".

"Нічого особливо драматично не зміниться, якщо чесно, може бути тільки гірше. Думаю, всі читали сигнали з Вашингтона, що Україна не входить до пріоритетів адміністрації, ну а якщо не входить, чого вже німцям сильно напружуватися з "Північним потоком", - заявив фон Еггерт.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що від результатів виборів у Німеччині залежить, що буде відбуватися з Україною і Росією.

"Якщо новий канцлер, не дай Боже, буде проросійським, то Україну чекають великі проблеми та неприємності. Якщо він буде проєвропейського, проамериканськоого спрямування, то проблеми будуть вже у Путіна. Це було б значно краще для нас", — сказав він.